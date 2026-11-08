Gianluca di Marzio riporta aggiornamenti rispetto al possibile esonero di Alberto Aquilani dalla panchina del Sassuolo. Quinta sconfitta consecutiva per i neroverdi, infatti, dopo il 3-0 dell'Olimpico a favore della Roma.

Con la sosta in arrivo, non è escluso che gli emiliani decidano di cambiare allenatore. Secondo il giornalista, dopo questo risultato ci sarà una riflessione profonda sulla posizione del tecnico e, per la prima volta dall'inizio della stagione, si valuterà un possibile intervento della società.

In caso di esonero, due possibili sostituti potrebbero essere Roberto D'Aversa, presente sugli spalti dell'Olimpico, e Vincenzo Montella. Anche quest'ultimo ha osservato il match fra Roma e Sassuolo dalla tribuna, e attualmente è libero dopo aver chiuso la sua esperienza da CT della Turchia.