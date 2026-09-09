Anche le storie più belle finiscono e vedremo se pure quella tra Sofyan Amrabat ed il Marocco è arrivata al termine o se si tratta di un addio momentaneo. L'ex centrocampista della Fiorentina, passato nell'ultima sessione di mercato all'Ajax da svincolato, ha fatto sapere tramite i suoi canali social che non indosserà più la maglia della sua selezione, dopo gli ottimi risultati ottenuti in campo con i colori della Nazionale africana, su tutti ai Mondiali del 2022 in Qatar.

"Non posso più continuare a rappresentare la mia Nazionale finché resta questo allenatore", ha scritto il centrocampista ex Verona nei confronti di Mohamed Ouahbi, c.t. belga che ha preso le redini del Marocco dallo scorso marzo. Amrabat ha lasciato comunque uno spiraglio aperto verso la sua Nazionale "solo nel caso in cui questa persona non farà più parte della nostra squadra", ha tuonato il classe 1996, ufficializzando di fatto la rottura.