Filip Kostic è pronto ad iniziare una nuova avventura in Olanda ed è in chiusura il suo passaggio al PSV Eindhoven. L'esterno serbo, rimasto svincolato dopo la fine dell'esperienza con la Juventus e la scadenza del suo contratto lo scorso 30 giugno, ha scelto di ripartire dal campionato olandese firmando un accordo biennale.

A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, sottolineando come il pressing decisivo del club di Eindhoven sia riuscito a superare la forte concorrenza dell'AEK Atene (la squadra del connazionale ed ex viola Luka Jovic), che aveva seguito a lungo il giocatore per rinforzare la propria corsia esterna.

Tra i club interessati al suo profilo figurava anche la Fiorentina, che aveva valutato l'opportunità di ingaggiare l'ex bianconero a parametro zero per garantire esperienza e spinta sulla fascia. Alla fine, però, i dettagli dell'offerta olandese e la volontà di sposare il progetto tecnico del PSV hanno prevalso.