Il caso Manchester City sta sconvolgendo la Premier League. Oltre 100 violazioni finanziare e comportamentali, con possibili sentenze record, tra cui la revoca dei titoli tra il 2009 ed il 2018. David De Gea sui propri social, ha scritto (scherzando, ma forse non troppo) "E ora, quante Premier League ho vinto". Anche altri ex compagni come Rio Ferdinand non si sono tirati indietro. Wayne Rooney, intervenuto alla BBC, è di diverso avviso:

"Quando sento ex compagni di squadra e altre persone dire 'abbiamo vinto un'altra medaglia', sono contento delle cinque che ho già vinto", ha detto Rooney. Non vorrei che questa medaglia rimanesse lì ferma... tra 15 anni o giù di lì, perché il City ha imbrogliato, ti danno una medaglia. Non mi sentirei a mio agio. La domanda è: vorrei ricevere quella medaglia per essere arrivato secondo? No. Alcuni giocatori potrebbero farlo. Io, però, non mi sentirei a mio agio ad accettare una medaglia della Premier League per essere arrivato secondo"