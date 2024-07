Dazn: Codacons annuncia esposto ad Antitrust

In primo luogo la comunicazione inviata via mail da Dazn non permetterebbe agli utenti di percepire in maniera immediata lo scopo del messaggio, che è quello di informare i clienti delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e tariffarie, perché solo alla fine della mail, dopo un lungo preambolo sui vantaggi di Dazn, vengono riportati i dettagli delle nuove tariffe – denuncia il Codacons – In secondo luogo i nuovi ritocchi tariffari appaiono ingiustificati, e non si comprende quali sarebbero le “mutate condizioni di mercato” su cui basano gli aumenti, considerato che l’inflazione in Italia si è attestata da mesi allo 0,8%, ma che soprattutto gli interventi normativi e il potenziamento dei controlli in materia di streaming illegale hanno inferto un duro colpo alla pirateria, finora utilizzata come scusa dalle pay-tv per ritoccare i listini – conclude il Codacons.