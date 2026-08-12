In vista della partita di venerdì sera contro la Fiorentina, il Benevento svolgerà la rifinitura a Scandicci
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Per la sfida di Coppa Italia in programma venerdì 14 agosto, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, con fischio d'inizio alle ore 21:15, contro la Fiorentina, il Benevento di Floro Flores, fresco della vittoria per 5-3 nel turno preliminare contro il Ravenna, partirà nella giornata di domani per il capoluogo toscano. Come riportato da Il Sannio, la squadra campana svolgerà la rifinitura in vista della gara a Scandicci, con il tecnico pronto convocare subito anche il nuovo arrivato Okereke.
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