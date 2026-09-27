VIDEO - Tacchinardi: "Dragusin-Hojlund? Trattenuta leggera, oggi non è rigore"

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha commentato le ultime vicende che stanno interessando la FIGC, tra cui il caso legato al tesseramento che potrebbe mettere in discussione la presidenza di Giovanni Malagò.

Il numero uno del calcio europeo ha richiamato il principio di autonomia delle federazioni, sottolineando come la situazione istituzionale italiana debba trovare una soluzione nel rispetto delle regole dell’ordinamento sportivo:

“Senza entrare in interpretazioni giuridiche, vorrei ricordare che non è la prima volta che si solleva la questione delle ingerenze esterne nell’attività della Federcalcio: Fifa e Uefa hanno sempre insistito con chiarezza sull’autonomia delle federazioni. Mi auguro che gli organi competenti prendano al più presto una decisione conforme alle regole dell’ordinamento sportivo: l’aggravarsi della crisi istituzionale non fa bene a nessuno”.

Parole che arrivano in un momento delicato per il calcio italiano, anche in vista di Euro 2032, organizzato congiuntamente da Italia e Turchia, dove il belpaese si trova in netta difficoltà sull'individuazione e costruzione degli stadi ospitanti per il torneo.