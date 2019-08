Brocchi in sala stampa: “Orgoglioso della nostra prestazione, sui gol di Vlahovic…”

Così il tecnico del Monza, Cristian Brocchi, in sala stampa dopo il fischio finale:

Sono orgoglioso dei miei ragazzi, abbiamo messo una squadra di Serie A in difficoltà, complimenti a tutto il gruppo. Sono felice di esser tornato qui a Firenze, una piazza a cui sono legato molto. I gol di Vlahovic? Due reti simili, è vero, entrambe arrivate su imbucata centrale, ma quando si giocano contro calciatori di questo livello è normale andare sotto. Sull’1-1, in pratica, la partita è finita, visto che loro erano carichi a mille e hanno segnato quasi subito. Ma, ripeto, va bene così: abbiamo fatto un’ottima figura, andiamo a rivedere il tipo di azione del nostro 0-1: come allenatore mi ha dato un’enorme soddisfazione.