Le parole dell'allenatore del Benevento, Antonio Floro Flores, in vista della partita di Coppa Italia di domani contro la Fiorentina
L'allenatore del Benevento, Antonio Floro Flores, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina in Coppa Italia. Le sue parole:
L'atteggiamento sarà il fattore più importante domani contro la Fiorentina. Di fronte abbiamo una grandissima squadra, con un allenatore che più di tutti mi ha dato la voglia di fare questo lavoro. Ha fatto un lavoro mondiale, ha preso calciatori straordinari. Affronteremo una grande squadra, con tanta qualità. Bisogna avere l'umiltà di una squadra di provincia e con questa giocare a calcio, senza perdere ciò che siamo. Sarà una grande emozione trovare mio figlio (Armando, gioca per la Fiorentina U15, ndr) Farà il raccattapalle, deve ancora fare molta strada. Per me sarà una bellissima emozione. Ma sono sentimenti che vivo sempre, a prescindere da dove giochiamo.
Sulla squadra
Sono contento di aver passato il turno perché queste partite sono totalmente diverse rispetto alle amichevoli. Il mio sogno è quello di giocare al Maradona contro il Napoli, vedendo il tabellone possiamo riuscirci. Sognare non fa male a nessuno. Il calcio è fatto di questo. Di fronte abbiamo una grandissima squadra. Contro il Ravenna ha giocato Esposito, in porta, perché stava meglio, ma domani forse giocherà Vannucchi perché l'ho visto in cresdcita. I miei portieri sono tutti sullo stesso livello, non ci sono problemi. Valuto gli allenamenti, mi piace avere tutti sul pezzo e punto ad avere i nuovi sullo stesso livello. Quando ci alleniamo l'intensità è alta e tante volte si può fare fatica, ma la qualità è immensa.
Punti deboli Fiorentina
Difficile trovarne a una squadra del genere. È una squadra nuova, abbiamo visto poche partite. Ci deve contraddistinguere la voglia e il cuore che abbiamo, questa è la nostra forza. Non ci demoralizziamo davanti a nulla. Non faccio affidamento sulle debolezze della Fiorentina, ma sulla voglia della nostra squadra di fare una grande prestazione. Come si batte? Con cuore e voglia, non c'è altro modo. È normale che è una squadra che ha fatto un mercato straordinario, vorrà vincere la partita e scenderemo in campo a viso aperto. Non ci siamo mai posti il problema di andare al Franchi, ma che affrontiamo una partita di Coppa Italia. Ovviamente è una vetrina importante per tutti, ci sarà emozione, ma deve finire lì.
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