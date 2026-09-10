VIDEO VN - Angeloni: "Vanoli il tecnico viola che ha impiegato più giovani"

Il Venezia ha diramato la lista dei giocatori che saranno a disposizione di Giovanni Stroppa per la gara contro la Fiorentina. Arriva la prima chiamata per l'ex Napoli Juan Jesus. Out invece Dagasso, Bella-Kotchap, Sverko e Adorante:

Portieri:Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.

Difensori:Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Juan Jesus, Pasquale Mazzocchi, Rufai Mohammed, Matias Moreno, Thierry Rendall Correia, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.

Centrocampisti:Lorenzo Berardi, Gianluca Busio, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Simone Panada, Kike Pérez, Simon Sohm.

Attaccanti:Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.