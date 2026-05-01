Ufficiale: il Pisa torna in Serie B, il Lecce fa festa e condanna anche il Verona

Il Pisa si arrende: dal sogno all'incubo in un anno

Esattamente un anno fa, il primo maggio, il Pisa festeggiava il ritorno in Serie A dopo 34 anni di attesa. Oggi, in una sorta di crudele contrappasso temporale, la squadra di Oscar Hiljemark saluta la compagnia. I nerazzurri avevano un solo risultato a disposizione per tenere in vita la speranza: la vittoria. Nonostante un buon primo tempo, la fragilità dei toscani è emersa nella ripresa, trafitti dalle ripartenze letali di Banda e Cheddira. Inutile il momentaneo pareggio firmato da Leris. Il bilancio del girone di ritorno è impietoso: appena sei punti raccolti e un crollo verticale sotto la gestione Hiljemark (sei sconfitte consecutive) che ha reso inevitabile il ritorno in cadetteria con tre turni d'anticipo.