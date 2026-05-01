La Serie A emette i suoi primi, pesantissimi verdetti, e lo fa nell'anticipo della 35ª giornata che gela l'Arena Garibaldi. Il Pisa retrocede ufficialmente in Serie B dopo una sola stagione nel massimo campionato: il 2-1 incassato tra le mura amiche contro il Lecce mette fine a un sogno durato appena 365 giorni. Ma il successo dei salentini in terra toscana scatena un effetto domino che travolge anche l'Hellas: pure il Verona è matematicamente retrocesso senza nemmeno scendere in campo.
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Ufficiale: il Pisa torna in Serie B, il Lecce fa festa e condanna anche il Verona
Il Pisa si arrende: dal sogno all'incubo in un anno—
Esattamente un anno fa, il primo maggio, il Pisa festeggiava il ritorno in Serie A dopo 34 anni di attesa. Oggi, in una sorta di crudele contrappasso temporale, la squadra di Oscar Hiljemark saluta la compagnia. I nerazzurri avevano un solo risultato a disposizione per tenere in vita la speranza: la vittoria. Nonostante un buon primo tempo, la fragilità dei toscani è emersa nella ripresa, trafitti dalle ripartenze letali di Banda e Cheddira. Inutile il momentaneo pareggio firmato da Leris. Il bilancio del girone di ritorno è impietoso: appena sei punti raccolti e un crollo verticale sotto la gestione Hiljemark (sei sconfitte consecutive) che ha reso inevitabile il ritorno in cadetteria con tre turni d'anticipo.
Verdetto "divano" per il Verona, il Lecce vede la salvezza—
Il successo del Lecce porta la squadra di Eusebio Di Francesco a 32 punti, una quota che diventa la ghigliottina per le ultime della classe. Il Verona, fermo a 19 punti, vede sfumare anche l'aritmetica possibilità di raggiungere il quartultimo posto prima ancora di affrontare la Juventus nel posticipo.
Mentre Pisa e Verona piangono, il Lecce scappa via e mette una seria ipoteca sulla permanenza in categoria, eliminando due concorrenti dirette in un colpo solo e mettendo pressione alla Cremonese.
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