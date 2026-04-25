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Di Francesco: “Se il campionato finisse stasera saremmo salvi, ma si può far meglio”

Di Francesco: “Se il campionato finisse stasera saremmo salvi, ma si può far meglio” - immagine 1
Il tecnico giallorosso è comunque chiaro: per lui il punto di Verona contro l'Hellas è un passo avanti verso la salvezza
Redazione VN

Al termine di Verona-Lecce 0-0, Eusebio Di Francesco, tecnico dei salentini, ha parlato a Sky Sport:

Dobbiamo assolutamente trovare il lato positivo di questa trasferta. Il Verona veniva da buonissime prestazioni e rispetto a noi aveva meno da perdere. Da fuori è facile parlare di giocare con leggerezza. Un po' di nervosismo da parte nostra era da mettere in conto, a livello psicologico era complicato. Ma se finisse il campionato adesso, saremmo salvi, quindi andiamo avanti così, essendo consapevoli che si può fare comunque sicuramente meglio.

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