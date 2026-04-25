Al termine di Parma-Pisa 1-0, gara che ha sancito la salvezza matematica dei ducali, ha parlato in sala stampa il tecnico gialloblù Carlos Cuesta:
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Cuesta e la salvezza matematica col Parma: “Qui sono diventato un allenatore”
Il tecnico spagnolo lo dice senza mezzi termini: per lui è un onore essere sulla panchina dei ducali
Non voglio parlare del mio futuro, non c'è niente da dire e io sono un uomo del presente. Oggi bisogna solo festeggiare Parma ed il Parma per il grande risultato che abbiamo ottenuto. Io qui ho fatto la mia prima conferenza stampa e sono diventato un allenatore, non posso che ringraziare tutti per l'opportunità. Ho cercato di fare tutto con umiltà fin dall'inizio, non conoscevo nessuno e ho seguito semplicemente i miei valori. Per carità, ho fatto mille errori e cambierei tanto rispetto a quanto fatto in certe circostanze, ma fa parte della vita. L'obiettivo è sempre stato ripagare la fiducia del Parma.
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