Paolo Zanetti, nuovo allenatore dell'Udinese, ha commentato a Sky Sport il suo debutto con sconfitta alla guida dei bianconeri sul campo del Venezia, 2-1 il risultato finale.

Ci sono problemi da risolvere, questo è evidente. Per prima cosa, l'autostima. Una squadra di questo livello fa troppi errori tecnici, si vede della paura. È normale, perché è un momento difficile. In due giorni non si possono fare miracoli, ma dobbiamo fare passi avanti dal punto di vista psicologico e del ritmo. Siamo andati a folate questa sera. Si può dire tutto fuorché non siamo una buona squadra, ma corriamo non a 100 all'ora. Tutte le parole di mister Zanetti

Ultimi dopo 16 anni: Zanetti si innervosisce

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"Capisco il vostro sarcasmo, io credo in questa squadra e penso che ci siano ancora tante partite da giocare", ha detto il tecnico. "Essere ultimi oggi ci fa bene, ci serve per fare un bagno di umiltà. Questa squadra l'anno scorso ha fatto 50 punti e oggi si ritrova lì dietro. Toccare il fondo fa sì che lavoriamo su ogni dettaglio. Questa squadra ha tutto per salvarsi, intanto. Io credo in questi giocatori, che devono avere però una testa diversa ricordandosi chi sono e gli uomini che sono stati". Lo studio ha cercato di chiarire, ma Zanetti ha tagliato corto: "Vi ho sentiti sorridere... Con chi rimane durante la sosta lavoreremo senza sosta, io son stato chiamato per risolvere i problemi e l'unico modo che conosco è lavorare giorno e notte. Dobbiamo fare un calcio più dinamico".