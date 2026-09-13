Il 18 settembre Roberto Mancini svelerà la lista dei giocatori che prenderanno parte alla Nations League. Per questo domani sarà a vedere Torino-Roma, con tanti giocatori tenuti sotto osservazione. Lato granata c'è Cacciamani, ma anche due ex viola come Comuzzo e Fortini.

Ma anche uno come Mandragora, che è tornato a Torino brillando subito di luce propria. Un giocatore affidabile che si è subito reso protagonista nel centrocampo granata. Un'importante soluzione da fuori area, ma anche sui calci da fermo. Dall'altra parte invece ci sono Pisilli, Lulli, Cristante e Mancini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.