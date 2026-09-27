Cambio in panchina a sorpresa in casa Parma: è addio con Carlos Cuesta. Al suo posto uno tra Gilardino e D'Aversa

Redazione VN
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Decisione a sorpresa in casa Parma. La società crociata ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con l'allenatore Carlos Cuesta, che abbandona la panchina emiliana dopo un percorso durato 48 panchine complessive.

La dirigenza si trova adesso al lavoro per individuare la nuova guida tecnica. Tra i profili al vaglio per la successione figurano soprattutto i nomi di Alberto Gilardino e Roberto D'Aversa, valutati per la profonda conoscenza del campionato italiano e la capacità di gestire situazioni complesse.

ACF Fiorentina v Parma Calcio 1913 - Serie A

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