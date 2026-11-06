Niente conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Juventus per Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero domani (sabato) non parlerà ai giornalisti di Torino prima di partire verso Firenze. Questo, almeno, è quanto filtra da Torino sponda Vecchia Signora. Il mister di Certaldo, infatti, anche considerando i tanti impegni ravvicinati, preferisce dedicare tutto il suo tempo e le sue energie al lavoro di campo, in vista di una partita fondamentale, per la Juventus così come per la Fiorentina.

Soltanto giovedì sera, infatti, i bianconeri erano in Olanda dove hanno vinto contro l'AZ Alkmaar una delicata sfida di Europa League e domenica, al Franchi, tornano in campo per continuare il proprio cammino anche in campionato dopo la vittoria sul Napoli. Sicuramente per Luciano Spalletti ci sarà l'occasione per dire la sua dopo il fischio finale dalla pancia dell'impianto fiorentino, al termine di una gara che si preannuncia tiratissima.