Ecco gli undici titolari scelti dal tecnico del Sassuolo e da quello bianconero
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Sono state diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Juventus. Spalletti sceglie l'ex Fiorentina Nico Gonzalez sulla trequarti al post di Woltemade. Ecco gli undici scelti da Aquilani e dal tecnico bianconero.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani. A disposizione: Turati, Nyarko, Ghion, Bowie, Caleta-Car, Adzic, Skjellerup, Van Der Brempt, Dominguez, Odenthal, Obrador, Bakola, Sulemana, Pierini.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Rugani, Sarr, Zhegrova, Pagnucco, Owusu, Oboavwodou, Woltemade.
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