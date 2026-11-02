Le parole del difensore del Sassuolo dopo la sconfitta con la Fiorentina
VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare
Il difensore del Sassuolo, Jay Idzes, ha parlato a Dazn al termine della partita persa contro la Fiorentina. Le sue parole:
Momento difficile, ma abbiamo una buona squadra. Riusciamo sempre a segnare, ma prendiamo troppi gol. Oggi dovevamo reggere il vantaggio fino a fine primo tempo. Se continuano così è un problema. Dobbiamo dimostrare e stare uniti. Stile di gioco? Possiamo fare tutto, sia stare bassi che fare il gioco. Abbiamo pressato alto oggi, la Fiorentina non ha fatto niente nel primo tempo. La qualità c'è, ma è difficile dire per bene cosa ci sta mancando in questo momento.
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