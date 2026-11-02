Le parole del difensore del Sassuolo dopo la sconfitta con la Fiorentina

Redazione VN
REGGIO EMILIA STADIO MAPEI STADIUM SERIE A FIORENTINA VS SASSUOLO

VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Il difensore del Sassuolo, Jay Idzes, ha parlato a Dazn al termine della partita persa contro la Fiorentina. Le sue parole:

Momento difficile, ma abbiamo una buona squadra. Riusciamo sempre a segnare, ma prendiamo troppi gol. Oggi dovevamo reggere il vantaggio fino a fine primo tempo. Se continuano così è un problema. Dobbiamo dimostrare e stare uniti. Stile di gioco? Possiamo fare tutto, sia stare bassi che fare il gioco. Abbiamo pressato alto oggi, la Fiorentina non ha fatto niente nel primo tempo. La qualità c'è, ma è difficile dire per bene cosa ci sta mancando in questo momento.
REGGIO EMILIA STADIO MAPEI STADIUM SERIE A FIORENTINA VS SASSUOLO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti