Il calciatore della Roma dovrà stare fermo per diverso tempo a causa di un infortunio
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Sabato la Roma affronterà il Napoli, ma Gasperini non può stare tranquillo nonostante lo stato di forma della sua squadra. Agli acciaccati nel reparto offensivo si aggiunge anche l'infortunio di Lorenzo Pellegrini, uscito nella gara contro lo Slovan in Champions League.
Gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale della coscia destra. Il centrocampista sarà costretto a uno stop di circa due mesi.
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