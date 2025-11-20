Qui Juve: Spalletti recupera un difensore, Vlahovic solo parzialmente in gruppo

Spalletti può sorridere. A due giorni dalla partita del Franchi contro la Fiorentina, il tecnico della Juventus recupera Cabal . Il difensore si è allenato in gruppo, così come aveva fatto Kelly ieri. Nel reparto invece non sarà della partita Rugani , così come il lungo degente Bremer. Il grande ex Dusan Vlahovic ha lavorato parzialmente in gruppo, ma ancora una volta difficilmente partirà titolare davanti ai suoi vecchi tifosi.

A dispetto di alcuni rumours, Spalletti dovrebbe confermare la difesa a tre. Davanti a Di Gregorio, sarà riproposto Koopmeiners nel terzetto con Kalulu e Gatti. Sulle fasce a destra Cambiaso e a sinistra McKennie. In mezzo Locatelli e Thuram, sulla trequarti Conceicao e Yildiz. E centravanti? Difficile come detto che Vlahovic parta dal 1'. Per sostituirlo è duello aperto tra David e Openda.