Qui Juve: Spalletti recupera un difensore, Vlahovic solo parzialmente in gruppo

Spalletti dovrebbe confermare la difesa a tre, Vlahovic dalla panchina.. Le ultime di formazione per la Juventus, in vista della Fiorentina
Spalletti può sorridere. A due giorni dalla partita del Franchi contro la Fiorentina, il tecnico della Juventus recupera Cabal. Il difensore si è allenato in gruppo, così come aveva fatto Kelly ieri. Nel reparto invece non sarà della partita Rugani, così come il lungo degente Bremer. Il grande ex Dusan Vlahovic ha lavorato parzialmente in gruppo, ma ancora una volta difficilmente partirà titolare davanti ai suoi vecchi tifosi.

A dispetto di alcuni rumours, Spalletti dovrebbe confermare la difesa a tre. Davanti a Di Gregorio, sarà riproposto Koopmeiners nel terzetto con Kalulu e Gatti. Sulle fasce a destra Cambiaso e a sinistra McKennie. In mezzo Locatelli e Thuram, sulla trequarti Conceicao e Yildiz. E centravanti? Difficile come detto che Vlahovic parta dal 1'. Per sostituirlo è duello aperto tra David e Openda.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Yildiz, Conceicao; David (Openda).

