Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Prossimi avversari, Chiellini su Spalletti: “Ha empatia e trasmette amore a tutti”

altre news

Prossimi avversari, Chiellini su Spalletti: “Ha empatia e trasmette amore a tutti”

Prossimi avversari, Chiellini su Spalletti: “Ha empatia e trasmette amore a tutti” - immagine 1
Le parole dell'ex difensore, oggi dirigente bianconero, riguardo al tecnico toscano
Redazione VN

Il dirigente della Juventus Giorgio Chiellini, ex difensore bianconero che ha disputato una stagione in maglia viola (la 2004-2005), a margine di un evento odierno ha toccato vari temi con i giornalisti presenti ed ha parlato anche di Luciano Spalletti, alla guida della squadra torinese dallo scorso 30 ottobre:

Sta dicendo dal primo giorno che voler vincere non è dover vincere ma è un passo comunque importante, e io credo che questo sia un concetto da cui ripartire. Abbraccia tutti al centro sportivo, ha questa grande empatia e senso di umanità, sente il bisogno di avere le persone dalla sua parte e di dover trasferire affetto, amore a tutti. In campo, poi, si trasforma. E' un toscano come me e nella vita tra toscani ci si prende.

Leggi anche
L’Udinese rinviata a giudizio per l’operazione Mandragora. La reazione del club
Palladino: “Ho aspettato la chiamata giusta. Dopo la Fiorentina ho studiato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA