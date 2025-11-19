Prossimi avversari, Chiellini su Spalletti: “Ha empatia e trasmette amore a tutti”

Il dirigente della Juventus Giorgio Chiellini, ex difensore bianconero che ha disputato una stagione in maglia viola (la 2004-2005), a margine di un evento odierno ha toccato vari temi con i giornalisti presenti ed ha parlato anche di Luciano Spalletti, alla guida della squadra torinese dallo scorso 30 ottobre:
Sta dicendo dal primo giorno che voler vincere non è dover vincere ma è un passo comunque importante, e io credo che questo sia un concetto da cui ripartire. Abbraccia tutti al centro sportivo, ha questa grande empatia e senso di umanità, sente il bisogno di avere le persone dalla sua parte e di dover trasferire affetto, amore a tutti. In campo, poi, si trasforma. E' un toscano come me e nella vita tra toscani ci si prende.
