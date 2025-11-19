Raffaele Palladino ha parlato per la prima volta da tecnico dell'Atalanta. Ecco alcune delle dichiarazioni nella sua conferenza stampa:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Palladino: “Ho aspettato la chiamata giusta. Dopo la Fiorentina ho studiato”
altre news
Palladino: “Ho aspettato la chiamata giusta. Dopo la Fiorentina ho studiato”
Raffaele Palladino parla per la prima volta da tecnico dell'Atalanta. Le parole dell'ex allenatore della Fiorentina
Non sono un integralista dei moduli, sono disposto prima a capire ogni singolo aspetto. La squadra deve mettere al primo posto la grinta, poi si capirà il vestito migliore. La rosa è adatta al 3-4-1-2 o 3-4-2-1, moduli che i giocatori conoscono bene e per cui hanno le caratteristiche giuste. Si deve lavorare. In questa prima settimana ho voluto conoscere soprattutto tutti i ragazzi, il gruppo si sta completando in questi giorni con il ritorno dei nazionali. Tutti verranno utilizzati, ogni giorno è sempre un test per tutti. In questi mesi ho studiato e mi sono aggiornato tanto per crescere. Ho ricevuto molte chiamate, ma ho aspettato quella giusta e ci ho messo poco per dire di sì all'Atalanta. Abbiamo gli stessi obiettivi, stare in alto e lottare con tutti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA