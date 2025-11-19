Spalletti perde un difensore in vista della Fiorentina: out 20 giorni

Luciano Spalletti perde una pedina della difesa in vista della sfida di sabato contro la Fiorentina. Daniele Rugani ha riportato un problema muscolare durante l’allenamento odierno.
Infortunio in casa Juventus
Gli accertamenti medici hanno evidenziato una lesione di lieve entità al muscolo soleo della gamba destra. I tempi di recupero stimati prevedono uno stop di almeno venti giorni.
