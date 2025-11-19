Il secondo portiere della Juve Mattia Perin ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita contro la Fiorentina di sabato prossimo (fissata la conferenza di Vanoli):
Perin: "Firenze sempre complicata per noi. Loro saranno arrabbiati"
La Fiorentina dispone di un gruppo di giocatori di grande qualità e, per questo, la posizione in classifica non riflette davvero il valore della squadra. Inoltre, andare a Firenze per noi è sempre una sfida complicata. Avranno molta rabbia da tirare fuori e vorranno far vedere ai loro tifosi di essere all’altezza della loro maglia. Dall’altra parte però ci siamo noi, che dobbiamo tornare a fare ciò che contraddistingue questo club. Cioè vincere
