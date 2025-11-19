Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Fissata la conferenza di Vanoli prima della Juve. Ecco quando

news viola

Fissata la conferenza di Vanoli prima della Juve. Ecco quando

Fissata la conferenza di Vanoli prima della Juve. Ecco quando - immagine 1
Le info sulla conferenza del tecnico gigliato
Redazione VN

Paolo Vanoli parlerà alla stampa prima della super sfida fra Fiorentina e Juventus. Lo ha comunicato la stessa Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale:

ACF Fiorentina comunica che domani, giovedì 20 novembre, alle ore 12:00, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di Mister Vanoli in vista di Fiorentina – Juventus.

Leggi anche
Goretti: “Così Vanoli mi ha aperto gli occhi. Firenze è la Fiesole e viceversa”
Vanoli: “Firenze nel mio destino. Gudmundsson e Fagioli devono capire e capirmi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA