Moggi ricorda: “Quanti guai per aiutare la Fiorentina quando comprammo Moretti”

L'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha parlato a Tuttojuve.com tornando sul periodo tormentato di Calciopoli e a un episodio precedente, risalente al 2002, che ha causato a lui e agli altri dirigenti bianconeri numerosi problemi con la giustizia:
Su suggerimento del presidente della Figc Carraro avevamo comprato dalla Fiorentina Emiliano Moretti per cinque milioni, per dare sollievo alla Fiorentina che era nel periodo pre-fallimento. Per quell'operazione la nostra causa è durata due anni per 'infedeltà patrimoniale', mentre per grandi squadre come Milan, Inter, Lazio che avevano un rosso di 200-300 milioni si è chiuso tutto con un'archiviazione dopo sei mesi. E per quella mossa, l'allora presidente Grande Stevens non ha mai fatto nulla per evitare che io, Giraudo e Bettega potessimo venire assolti da tali accuse.
