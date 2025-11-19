Viola News
Sentite Masini: “Mi voleva la Fiorentina. Ma il Genoa è stata la scelta giusta”

Sentite Masini: “Mi voleva la Fiorentina. Ma il Genoa è stata la scelta giusta” - immagine 1
Il centrocampista del Grifone guarda agli inizi della sua carriera
Redazione VN

Il centrocampista del Genoa Patrizio Masini è intervenuto in un'intervista a tuttomercatoweb.com dove ha parlato così a proposito degli albori della sua carriera:

Ho lasciato casa a 17 anni, ma la prima scelta l’ho fatta a 9 anni quando giocavo nel Pianazze e, oltre al Genoa, mi volevano Spezia e Fiorentina. Ho scelto il Genoa perché avevo dei parenti qua ed è stata la scelta giusta.

