Il centrocampista del Genoa Patrizio Masini è intervenuto in un'intervista a tuttomercatoweb.com dove ha parlato così a proposito degli albori della sua carriera:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Sentite Masini: “Mi voleva la Fiorentina. Ma il Genoa è stata la scelta giusta”
altre news
Sentite Masini: “Mi voleva la Fiorentina. Ma il Genoa è stata la scelta giusta”
Il centrocampista del Grifone guarda agli inizi della sua carriera
Ho lasciato casa a 17 anni, ma la prima scelta l’ho fatta a 9 anni quando giocavo nel Pianazze e, oltre al Genoa, mi volevano Spezia e Fiorentina. Ho scelto il Genoa perché avevo dei parenti qua ed è stata la scelta giusta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA