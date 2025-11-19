L'Udinese ha voluto chiarire la propria posizione sull'infagine che riguarda il tasferimento di Rolando Mandragora. L'attuale centrocampista della Fiorentina era stato acquisato dai friulani nel 2018, dalla Juventus. La cifra dell'operazione era finita sptto gli occhi degli inquirenti. Questo il comunicato dell'Udinese:
L’Udinese rinviata a giudizio per l’operazione Mandragora. La reazione del club
"Udinese Calcio prende atto, con non poca sorpresa, della richiesta di rinvio a giudizio, da parte Procura della Repubblica di Udine, del Presidente Franco Soldati e del Vicepresidente Stefano Campoccia in merito all’indagine sulle presunte plusvalenze fittizie in relazione alla compravendita del calciatore Rolando Mandragora.
Senza voler entrare nel merito delle controdeduzioni che pur sono state dettagliatamente sottoposte alla Procura di Udine in sede di chiusura delle indagini, non possiamo che osservare come identico procedimento penale sia stato archiviato dal GIP di Bologna con argomentazioni di diritto del tutto sovrapponibili a quelle applicabili alla vicenda sottoposta al vaglio del GUP di Udine.
Si confida, pertanto, che già in sede di udienza preliminare si giunga a un proscioglimento per insussistenza dei reati contestati"
