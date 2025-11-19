Chiellini: “Scudetto? Perché no! Ma molto dipende dalla gara di Firenze”

Giorgio Chiellini, ex giocatore della Juventus oggi in società, ha parlato della sfida contro la Fiorentina ma non solo. Ecco le sue parole riportate da ANSA nel corso di un evento:
Ci aspettano mesi complicati ma anche ricchi di stimoli. Potremmo trovare una prospettiva più positiva di quanto immaginiamo adesso. Molto dipenderà dalle prossime due gare, quelle con Fiorentina e Bodo/Glimt. La Juventus è un gruppo sano, con principi solidi. L’obiettivo della società è tornare a considerare la vittoria come una normalità. Siamo solo a un terzo del campionato e le squadre sono tutte molto vicine in classifica, il che rende tutto più interessante. Scudetto? Guardando la graduatoria… perché no?
