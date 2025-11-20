“Vlahovic a mezzo servizio? Spalletti ha già scelto il suo 9 contro la Fiorentina”

Emanuele Gamba, giornalista de la Repubblica, ha analizzato e fatto il punto, a Radio Bruno, sulla Juventus di Luciano Spalletti in vista della sfida di Firenze contro la Fiorentina:
Le ultime sul mondo Juventus: da Vlahovic a David fino a... Openda. Con che modulo e chi giocherà davanti?
"Vlahovic ci sarà? Sta così così. Ha un problema non serio. E' molto probabile che partirà dalla panchina. Sarà comunque disponibile. Si sta facendo un ragionamento sulle fatiche internazionali. David viene da un viaggio lungo. Openda è il più fresco e il favorito per la maglia numero 9 in occasione di questa partita. Sono curioso di vedere se a Firenze Spalletti userà la difesa a quattro o se resterà con l'assetto a tre. In prospettiva, vuole giocare a quattro per avere una squadra più offensiva. Il punto debole della Juventus è sempre stato la personalità. Non ha mai imposto il proprio modo di giocare. Con Spalletti è successo meno ma non sono mancate le difficoltà.
