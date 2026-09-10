Il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri fa già la conta dei danni. Dopo il match contro l'Arsenal di Champions League, la squadra partenopea ha perso due calciatori, che salteranno non soltanto la prossima gara di campionato con il Bologna ma anche quella successiva in casa della Fiorentina. Il portiere Alex Meret ed l'attaccante Alisson Santos dovranno, infatti, fermarsi ai box per curarsi per cercare di tornare a disposizione il prima possibile.

"Alex Meret e Alisson Santos si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Meret ha riportato una lesione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Per Alisson lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro": questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club azzurro. Chi, invece è totalmente recuperato è André-Frank Anguissa, che nella giornata odierna si è allenato regolarmente col gruppo.