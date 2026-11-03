Che il passaggio dal Gasperinismo (anche il tecnico aveva lasciato Bergamo già da una stagione) al Sarrimo fosse complesso, era ben noto in casa Atalanta. Nessuno però si aspettava un inizio così laborioso, culminato con il ko di ieri contro il Parma. Uno 0-3 che ha messo tutti in discussione, anche se Maurizio Sarri dovrebbe rimanere al proprio posto.

Giuntoli nel post gara, ai microfoni di Dazn, ha annunciato che l'Atalanta andrà in ritiro: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, il secondo tempo è stato inaccettabile. Ora dobbiamo tenere la testa bassa e pedalare. Da domani andremo tutti quanti in ritiro. Il mister è in discussione? Noi siamo in discussione qui tutti i giorni"