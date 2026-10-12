Paulo Dybala sul futuro della sua carriera
Lotta e corsa, ingredienti sconosciuti… Così il calcio ti rifiuta, cara Fiorentina
L'attaccante della Roma, Paulo Dybala, si è espresso sulla possibilità di continuare la sua carriera con il club giallorosso:
La Champions? Abbiamo dato tutto la scorsa stagione. Ha messo allegria a noi e ai tifosi. E anche orgoglio. Sarà difficile, affrontiamo alcune delle squadre più titolate al mondo, ma con la spinta della nostra gente avremo qualcosa in più.Non avrei mai immaginato di fare una carriera del genere qui. Questo Paese mi ha accolto a braccia aperte, la gente mi ha fatto crescere come uomo e calciatore, ci sono tante emozioni qui, momenti belli e momenti tristi, come poi è la vita di qualsiasi persona.Spero che possa esserci un finale italiano con la Roma.
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