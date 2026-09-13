Nella partita contro il Venezia Franco Mastantuono è stato protagonista con tre gol e un assist. Tanti i complimenti arrivati al giocatore che è uno dei talenti più giovani e promettenti in Serie A.

Non tutti però la pensano così. Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, ha parlato così di Rodrigo Mora:

Vedo quello che vedete tutti, è di grande talento ed è molto giovane: questo non viene considerato. Deve completarsi sotto l'aspetto fisico, ma anche sotto l'aspetto tattico. Quello che ha fatto vedere finora è un giovane di grande talento e di grande livello. Non penso ci sia qualcuno nel mondo così giovane più protagonista di quanto sia lui in questo momento.