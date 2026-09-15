Sono stati giorni movimentati per Daniel Maldini, visto quello che è successo nella notte tra sabato e domenica. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato dall'assemblea di Lega:

"Se ci ho parlato? No, lo vedrò domani. Ci hanno parlato i miei: ovviamente crediamo a quello che ci ha detto il ragazzo, che ha voluto fare subito le analisi. Riteniamo che, se ci dice che non ha assunto nulla, sia così, e poi mi chiedo come possa aver mai assunto ketamina se entra al Pronto Soccorso con un verbale in cui si parla al massimo di tracce di THC. È molto grave, non solo per il Cagliari, ma soprattutto per la Nazionale, nei confronti di un ragazzo discusso ampiamente in passato per altri episodi di cronaca: mi pare che ci sia la voglia di calcare la mano, e ne avremmo fatto volentieri a meno dopo un’estate tormentata per episodi vari di cui avremmo fatto volentieri a meno. L’ufficialità arriverà a giorni: quando ci sarà il responso di questi ulteriori esami, lui o chi ha dato la notizia se ne assumerà la responsabilità"