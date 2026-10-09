I convocati del Genoa in vista della sfida contro la Fiorentina
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Ufficializzata la lista dei convocati del Genoa per il ritorno del campionato di Serie A, a Marassi, nella gara con fischio d'inizio alle ore 15:00 contro la Fiorentina. Diverse assenze per Daniele De Rossi, che però chiama per la prima volta il figlio di un calciatore brasiliano che l'Italia già ha conosciuto: Robinho Jr. Di seguito la lista completa:
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