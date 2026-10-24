Il tecnico della Lazio capolista spiega il grande momento della sua squadra
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Dopo aver battuto il Parma per 2-1, la Lazio è prima da sola in classifica, aspettando i risultati domenicali. L'allenatore biancoceleste Gennaro Gattuso a Sky Sport dice:
Mi piace la mentalità della mia squadra, nelle ultime due partite siamo molto cresciuti da questo punto di vista anche se a volte siamo un po' polli. Stiamo bene fisicamente e vediamo se reggiamo in queste posizioni, di certo lassù non c'entriamo nulla ma stiamo scrivendo una piccola storia di questo club. Ogni partita che giochiamo c'è sempre più gente allo stadio per sostenerci, questo ci fa contenti. Adesso dobbiamo continuare a lavorare con entusiasmo e a volare bassi, poi vedremo dove possiamo arrivare.
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