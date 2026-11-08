La Juventus di Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera con la Fiorentina. Ecco di seguito i giocatori chiamati dal tecnico dei bianconeri. Portieri: Pinsoglio, Vicario, Neto. Difensori: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Lucumí, Cabal. Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr. Attaccanti: Kolo Muani, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Woltemade. Rientrano McKennie e Celik, non ce la fanno invece Cambiaso e Conceicao.

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