La Juventus di Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera con la Fiorentina.
La Juventus di Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera con la Fiorentina. Ecco di seguito i giocatori chiamati dal tecnico dei bianconeri. Portieri: Pinsoglio, Vicario, Neto. Difensori: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Lucumí, Cabal. Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr. Attaccanti: Kolo Muani, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Woltemade. Rientrano McKennie e Celik, non ce la fanno invece Cambiaso e Conceicao.
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