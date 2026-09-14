Le parole del tecnico del Como riguardo all'inserimento dell'ex centravanti gigliato
VIDEO - Como-show contro il Lipsia, Kean entra bene nel finale. Gli highlights
Così Cesc Fabregas in conferenza stampa dopo la vittoria in campionato contro il Parma sull'ex viola Moise Kean (in campo per poco più di 60'):
Mi chiedete di Kean ed io vi rispondo come già sapete. E' arrivato da poco qui con noi e c'è tanto da lavorare. Lo conoscete meglio di me, è l'attaccante della vostra Nazionale, sapete quali caratteristiche ha. Arriva da un'altra realtà in cui faceva certe cose in campo, qui deve fare anche altro. Deve lavorare tanto, forse anche di più, perché c'è da raggiungere in fretta il livello dei suoi compagni. Sono entusiasta di avere a disposizione due punte come lui e Douvikas. Com'è normale che sia, deve capire le nuove dinamiche, adattarsi ed apprenderle. Ci vorrà del tempo ma io sono veramente felice che sia qui con noi.
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