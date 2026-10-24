Uomo del giorno in casa Como. E non solo del giorno, visto che va a segno da tre partite consecutive. Il centravanti lariano Tavos Douvikas non si ferma e dopo aver segnato alla Fiorentina, si è ripetuto in Champions League contro il Manchester United e con il Sassuolo, steso da una sua doppietta. E siamo già ad otto gol in stagione (cinque in campionato e tre in Europa), un dato da non sottovalutare. Ne è consapevole lo stesso Cesc Fabregas.

"Averlo portato qui ci dà grande soddisfazione, è stato uno dei nostri migliori acquisti", dice il tecnico spagnolo in conferenza stampa dopo il 2-0 al Sassuolo. Che aggiunge: "E' un grande lavoratore, si confronta continuamente con me e lo staff tecnico, vuol sapere tutto. Si allena sempre a mille e sta segnando, cosa dovremmo chiedergli di più?". Chissà cosa ne pensa Moise Kean, ancora fermo ai box: per recuperare terreno su Douvikas nelle gerarchie dovrà lavorare tanto...