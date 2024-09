Empoli, due giocatori in dubbio per la Fiorentina: c’è anche un ex viola

La prossima avversaria della Fiorentina sarà l'Empoli, al Castellani, ma prima gli azzurri giocheranno in Coppa Italia contro il Torino. Come per la gara di domani, ma anche per la sfida del weekend, D'Aversa resta con il dubbio per due giocatori. Infatti, come scrive empolichannel.it, si tratta di Fazzini e l'ex viola Maleh, due centrocampisti molto importanti per le geometrie della squadra. I due si stanno allenando a parte e saranno valutati nei prossimi giorni. Quindi, ad oggi, la loro presenza per il derby contro i viola resta in dubbio.