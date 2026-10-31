Le parole dell'alleantore del Genoa sulle prove giocate in questo inizio di stagione

Redazione VN
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Alla vigilia della sfida contro il Lecce, l'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa della miglior prova fatta in questa stagione. Le sue parole:

Secondo me la prova migliore sotto l'aspetto tattico e di gioco è quella che abbiamo fatto contro la Fiorentina. Durante il primo tempo ho intravisto trame interessanti e va ricordato anche che siamo scesi in campo occupando l'ultimo posto in classifica. In determinate circostanze le gambe faticano per la tensione, quando ti ritrovi ad avere un punto in classifica è del tutto normale che subentri della paura nel giocare il pallone.
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