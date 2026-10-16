Vittoria importante in chiave europea, ma anche nervi tesi a bordo campo per la Juve di Spalletti. Il riferimento è alla sostituzione di Conceicao al 64' della sfida di ieri tra Celta Vigo e Juventus, quando il portoghese è stato richiamato in panchina da Luciano Spalletti per fare spazio a Nico Gonzalez. Deluso da una prestazione sottotono, l'esterno si è reso protagonista di un'uscita movimentata sfogando la frustrazione con una serie di pugni alla panchina, prima di dirigersi direttamente negli spogliatoi per poi rientrare a bordocampo poco dopo.

Non è tardata ad arrivare la replica di Luciano Spalletti, che ha analizzato con fermezza l'atteggiamento dell'attaccante e le ragioni del cambio. "Gli conviene essere arrabbiato con sé stesso per la prestazione", ha commentato il tecnico bianconero. Lo scrive gazzetta.it.