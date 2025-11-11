Caos Napoli, Lobotka via? “Se resta Conte sarà addio!”

Il numero 68 azzurro ha poi raccontato quanto sia impegnativo lavorare con Antonio Conte:—
Con Conte è durissima, ogni allenamento è come una partita. Non voglio lamentarmi, ma so che non potrò reggere questi ritmi per sempre.
Forse nel 2026 sarà il momento giusto per cambiare—
Lobotka ha lasciato intendere che un cambio di maglia potrebbe avvenire nei prossimi anni:
Il mio agente ha detto che forse il 2026 potrebbe essere il momento giusto per cambiare, e penso abbia ragione. Non voglio fare previsioni, ma vedremo cosa succederà.
L’agente Jašurek: “Con Conte resta dura, un trasferimento può avere senso”—
Anche il suo procuratore, Branislav Jašurek, ha commentato la situazione del suo assistito:
Se vincesse il terzo scudetto, sarebbe più facile per lui andare via, ma non amo fare previsioni. Ora ha un contratto migliorato e potrebbe restare per altri anni. Tuttavia, ha già 30 anni e, con Conte in panchina, sarà difficile mantenere certi ritmi fisici.
Jašurek ha poi aggiunto:
Per me un trasferimento estivo avrebbe assolutamente senso, ma dipende anche dalla cifra. Lobotka sta bene in Italia, ma se Conte dovesse restare, credo che mi chiederà di cercare una nuova destinazione. In ogni caso, l’estate è ancora lontana.
