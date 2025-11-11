Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Orsolini su Italiano: “Mi ha fatto crescere, fondamentale per la mia maturazione”

news viola

Orsolini su Italiano: “Mi ha fatto crescere, fondamentale per la mia maturazione”

Orsolini su Italiano: “Mi ha fatto crescere, fondamentale per la mia maturazione” - immagine 1
Vi proponiamo le parole di Riccardo Orsolini durante la conferenza stampa del ritiro della Nazionale italiana.
Tommaso Ormini

Durante la conferenza stampa del ritiro della Nazionale, Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, si è così espresso su Vincenzo Italiano,suo attuale allenatore dalla scorsa stagione ed ex tecnico viola.

Mister Italiano è stato fondamentale per me, mi ha aiutato molto negli ultimi due anni perché mi ha fatto capire quelle cose che mi mancavano, soprattutto in fase offensiva e anche in fase difensiva per permettermi di diventare quel giocatore completo che è quello che io vado cercando di essere.

E ancora:

—  

Lui è un allenatore che mi ha arricchito, che mi stimola, che mi ha fatto crescere mentalmente e in quello che devo fare per il bene della squadra. Non posso che ringraziarlo e continuare a guadagnarmi la sua fiducia, mettendomi sempre al servizio suo e dei miei compagni.

 

Leggi anche
Prossimi avversari, Elkann: “Spalletti ha un solo compito, far vincere la Juventus”
De Laurentiis: “Dimissioni di Conte una favola, orgoglioso di averlo al mio fianco”

© RIPRODUZIONE RISERVATA