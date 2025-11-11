Durante la conferenza stampa del ritiro della Nazionale, Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, si è così espresso su Vincenzo Italiano,suo attuale allenatore dalla scorsa stagione ed ex tecnico viola.
Orsolini su Italiano: “Mi ha fatto crescere, fondamentale per la mia maturazione”
Vi proponiamo le parole di Riccardo Orsolini durante la conferenza stampa del ritiro della Nazionale italiana.
Mister Italiano è stato fondamentale per me, mi ha aiutato molto negli ultimi due anni perché mi ha fatto capire quelle cose che mi mancavano, soprattutto in fase offensiva e anche in fase difensiva per permettermi di diventare quel giocatore completo che è quello che io vado cercando di essere.
Lui è un allenatore che mi ha arricchito, che mi stimola, che mi ha fatto crescere mentalmente e in quello che devo fare per il bene della squadra. Non posso che ringraziarlo e continuare a guadagnarmi la sua fiducia, mettendomi sempre al servizio suo e dei miei compagni.
