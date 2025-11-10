Prossimi avversari, Elkann: “Spalletti ha un solo compito, far vincere la Juventus”

"Oggi è importante che la Juventus vinca e un allenatore come Spalletti, con la sua esperienza, deve portarla a vincere. Che è quello che tutti i tifosi si aspettano". Così John Elkann, presidente di Stellantis e di Exor, a margine della presentazione della partnership del gruppo auto con Milano Cortina, parla degli obiettivi della società bianconera. Elkann sottolinea poi come "il rapporto della mia famiglia con la Juve sia il più duraturo che esiste nel mondo. Il nostro legame con la Juventus è determinante, nasce dal mio bisnonno, è sempre stato un qualcosa di molto forte". Lo riporta l'Ansa.