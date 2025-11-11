Sarri-Lazio, la tensione cresce. Lotito irritato ma il tecnico non si dimetterà

Il ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio è nato sotto una cattiva stella. Il blocco del mercato ha chiaramente condizionato il rapporto tra il tecnico e la società. Tra l'altro recentemente lo stesso Sarri è tornato sulla trattativa con i biancocelesti. Come riporta il Corriere dello Sport, Claudio Lotito sarebbe sempre più irritato, anche per le dichiarazioni del tecnico, che palesa la sua continua delusione sul mercato. Le due parti non si lasceranno, ma il tutto assomiglia ad una convivenza forzata, più che ad un felice matrimonio. Il tutto per il contratto che lega Sarri alla Lazio, e per le ambizioni dell'ex Napoli. Ancora non è chiaro se la Lazio potrà operare sul mercato invernale, con Sarri che aspetta chiarimenti. Le sue dimissioni non sono un'opzione, ed un eventuale esonero futuro graverebbe eccessivamente sulle casse societarie.