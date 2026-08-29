L'allenatore del Bologna ha parlato del suo idolo Roberto Baggio
VIDEO VN - Mutu: "Prandelli è speciale, ci sentiamo sempre"
L'allenatore del Bologna, Domenico Tedesco, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in, tra le altre, racconta del suo idolo:
Idolo da bambino? Roberto Baggio. Era la mia passione. All’epoca, in Germania, non vedevamo in tv molte partite delle squadre italiane. Solo quelle più importanti dei club più forti. Così mi innamorai di Baggio guardandolo in Champions nel suo periodo alla Juve. Alle Elementari mi feci il codino ai capelli per assomigliargli. Ne andavo fiero.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ex viola
Vanoli: “Firenze mi manca 11 su 10. Meritavo di restare alla Fiorentina"
Social
VIDEO - Il saluto speciale di Rui Costa e Terim al Viola Park
Calciomercato
Di Marzio: "Fiorentina su Gnonto, trattativa in corso con il Leeds"
Video
VIDEO - "Quanti gol potevamo fare". Il trio che non ti aspetteresti
Video
VIDEO VN - Paulo Sousa: "Ritorno? Mai stato vicino, ma ci sono stati contatti"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti