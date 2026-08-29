L'allenatore del Bologna ha parlato del suo idolo Roberto Baggio

Redazione VN
Mutu

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L'allenatore del Bologna, Domenico Tedesco, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in, tra le altre, racconta del suo idolo:

Idolo da bambino? Roberto Baggio. Era la mia passione. All’epoca, in Germania, non vedevamo in tv molte partite delle squadre italiane. Solo quelle più importanti dei club più forti. Così mi innamorai di Baggio guardandolo in Champions nel suo periodo alla Juve. Alle Elementari mi feci il codino ai capelli per assomigliargli. Ne andavo fiero.
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