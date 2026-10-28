Clamoroso a San Siro, il Bologna di Raffaele Palladino rimonta e batte il Milan grazie alla tripletta dell'ex Juventus Samuel Mbangula. Reti che entrano nella storia del calcio italiano, visto che l'esterno belga con questi tre gol ha eguagliato un dato che fino ad ora aveva raggiunto solo l'ex centravanti della Fiorentina e dell'Argentina Gabriel Omar Batistuta (era il 25 settembre 1998 e la sfida era valevole per la 3ª giornata di Serie A 1998-1999, dove i viola di Trapattoni si imposero per 3-1), ossia quello di segnare tre gol in trasferta contro i rossoneri in Serie A.